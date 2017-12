A saga de Vai Malandra

por Zan Viana

Enquanto estou escrevendo este post o clipe Vai Malandra tem 65.711.688 visualizações no YouTube. Lançado no dia 18 de dezembro, o clipe teve uma arrancada fenomenal: em média, são 10 de milhões de views por dia. Nas primeiras 24 horas, foram 15 milhões de cliques. O vídeo foi escolhido por Anitta para fechar o ano: com Vai Malandra, a cantora, que investiu na carreira internacional nos últimos meses, encerra o ano sendo a dona da p***a toda e alvo de muuuuuita discussão e polêmica. Muitos não gostaram, muitos reclamaram da letra. Eu achei o máximo, principalmente o começo do clipe que mostra uma Anitta verdadeira, que assume as celulites em um super close no bumbum (em tempos de retoques, filtros e de imagens que não condizem com a realidade; tem que reverenciar uma mulher desta). E esse é o funk, isso é Brasil ( o único detalhe que eu não gostei nesta história toda é o diretor do clipe Terry Richardson, o famoso fotógrafo tem vários processos de assédio sexual).

O sucesso de Vai Malandra não para por ai: a cantora brasileira entrou no top 10 do Social 50, ranking da revista americana Billboard – a lista dos cinquenta artistas mais influentes nas redes sociais. A cantora subiu simplesmente trinta posições no ranking, ficando em 10º lugar. Anira rocks.

Rodado no Morro do Vidigal, o clipe mostra a realidade da favela. Continua malandra.

Vale a pena ver de novo. Eu sei que você já viu.